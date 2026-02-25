ヒットドラマ『梨泰院クラス』への出演で日本でも知名度の高い女優クォン・ナラが、アメリカでの近況を公開し注目を集めている。クォン・ナラは2月25日、自身のインスタグラムに「本当に不思議 ＃LAFC ＃アディクラブ」というコメントとともに複数の写真を投稿した。【写真】クォン・ナラのエグイ下半身写真のクォン・ナラは、スポーティーな観戦ファッションを披露。現地プロサッカークラブ、ロサンゼルスFCのユニフォームをスカ