女優イ・ソンギョンが、日本のファンと特別な時間を過ごす。イ・ソンギョンは、5月9日に東京・豊洲PITで日本ファンミーティング『2026 LEE SUNG KYOUNG FANMEETING in TOKYO コンコン★キラキラ』を開催する。【写真】イ・ソンギョンの“砂時計体型”に惚れる…同ファンミーティングは、2024年12月以来、約1年半ぶりとなるイ・ソンギョンの来日イベントで、イベントタイトル『コンコン★キラキラ』は、ノック音の「コンコン」と彼