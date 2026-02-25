あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ライトノベル」の略語は？「ライトノベル」の略語はなんでしょうか？ヒントは、略すとカタカナ3文字になります。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ラノベ」でした！「ラノベ」は、「ライトノベル」を略した言葉です。ラノベは、会話文が多くて手