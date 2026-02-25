京都市及び京都市観光協会は２５日までに、３月１日から１５日までの間、市内約７３００か所に設置されている京都市広報板に「ＴＯＵＲＩＳＴＳＨＩＰ」（ツーリストシップ）を用いた「ＭＩＮＤ ＹＯＵＲ ＭＡＮＮＥＲＳ」のポスターを掲示し、市内を歩く観光客へマナー啓発を行うと発表した。多くの観光客が訪れる春の観光シーズンに、観光マナーに関して「ツーリストシップ」という言葉を活用し“相手に届く”周知・啓発を実