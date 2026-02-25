2026年2月23日、天皇陛下の66歳の誕生日を祝う一般参賀が行われた。宮殿・長和殿のベランダで天皇皇后両陛下、長女・愛子さま、秋篠宮ご一家が並ばれ、参賀者に手を振って応えた。【写真】雅子さま、一般参賀でのイエロードレスは愛子さまとのリンクコーデ。佳子さまのブルードレスも。他、賛否を呼んだ佳子さまの「クッキリドレス」などもこの日、愛子さまがお召しになっていたのは、春のやわらかな光を思わせる淡いイエロー