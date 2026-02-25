閉会式が2月22日に終わり日本選手団は帰国会見を開いたが、ミラノ・コルティナ五輪で活躍した日本代表については引き続き気になるもの。なかでも、フィギュアスケートのペアで金メダリストとなった三浦璃来（24才）と木原龍一（33才）については、なぜそれほどお互いを信頼できるのか今なお注目を集め続けている。臨床心理士の岡村美奈さんが、2人の絆の強さについて分析する。【写真】三浦璃来を片手で軽々と持ち上げる木原龍一