¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¸«¼é¤Ã¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Î²òÀâ¼Ô¤òÌ³¤á¡¢17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¥Ú¥¢(ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¤È»°±ºÍþÍèÁª¼ê¥Ú¥¢)¤ËÂÐ¤¹¤ë²òÀâ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î