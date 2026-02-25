宝塚歌劇は25日、副組長を2人体制とする方針を公式サイトで発表した。3月1日付で、持続的な成長に向けた体制強化の一環として今まで以上に円滑な組織運営を図る。【画像】副組長2名体制へ…宝塚の各組新体制一覧サイトでは「副組長2名制の導入について」と題したお知らせを掲載。「宝塚歌劇団では、持続的な成長に向けた体制強化の一環として今まで以上に円滑な組織運営を図るため、全5組において新たに1名が副組長に就任し