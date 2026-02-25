「郄石さんとトミーさんの演技はあまりにも自然で、カメラが回っているのかどうか、わからなくなることもありました。2人には、言葉を使わなくても通じ合っているところが、ずっとあったように感じます」【画像】「あどけなくてかわいすぎる…」グループ活動時代、当時中学生の郄石あかり2月7日にクランクアップを迎えた朝ドラ『ばけばけ』についてそう振り返るのは、制作統括を務めた橋爪國臣氏。小泉セツと、その