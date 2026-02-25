女優の橋本マナミ（41）が20日、自身のYouTubeチャンネルを更新。芸能界で一番かっこいいと思った人について語った。「本気でNGなしの質問返しをしてみました」と題された動画。橋本はファンから寄せられた質問に赤裸々に回答した。「今で実際に会った芸能人の中で一番かっこよかった人は？」の質問には「みんなかっこいいけど…、向井理さん」と回答。「凄い身長高くて顔がめちゃくちゃ小さくて。でね、肌がつるんつるん