「第１回井上薫杯・サテライト大阪カップ・Ｆ１」（２５日、岸和田）２日目３ＲのＡ級準決はスタート直後に山口聖矢（３２）＝岐阜・１１５期・Ａ１＝が落車。左足打撲のため欠場し、レースは中止になった。その後、抽選でみなし着順が決まった。みなし着順は上位から坪内恒（千葉）、桜井太士（岡山）、田中洋輔（宮崎）、島野浩司（愛知）、峰重龍之介（岡山）、今井聡（東京）で決定。坪内、桜井が決勝に進出する。また