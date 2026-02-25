イベントへの立ち会いや、出版物の原稿執筆などを委託したフリーランスに対し、報酬額や支払期日などの取引条件を書面やメールで直ちに明示しなかったとして、公正取引委員会は25日、株式会社共同通信社（KK共同）のフリーランス法違反を認定し、再発防止を求めて勧告した。KK共同は、ニュース配信を手がける一般社団法人共同通信社の子会社で、出版や企業の広報支援、講演会の開催などの事業を展開している。公取委によると