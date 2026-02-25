大阪入り後の初稽古を行う大関安青錦＝大阪府松原市の安治川部屋大相撲の大関安青錦が25日、大阪府松原市の安治川部屋で大阪入り後の初稽古を行い、四股やすり足、腕立て伏せなどの基礎運動で汗を流した。3場所連続優勝と綱とりに挑む春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）に向け「やるしかない。残りの期間を大切にしてやっていく」と強い覚悟をにじませた。初場所後から精力的にジムでトレーニングを重ね、肩や首回