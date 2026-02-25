マジック戦でシュートを放つレーカーズの八村（右）＝ロサンゼルス（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは24日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのマジック戦に途中出場し、10得点だった。チームは109―110で惜敗し、34勝23敗となった。