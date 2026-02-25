アメリカのトランプ大統領は24日、一般教書演説で最高裁が違法と判断した関税政策について、より強力な代替措置を取る考えを示し「アメリカ第一主義」を掲げました。トランプ大統領：我が国はかつてないほど大きく、より良く、豊かで強くなり復活した。トランプ大統領は、この1年の内政や外交の方針を示す一般教書演説に臨みました。一般教書演説は2期目で初めてで、歴代大統領で最長となる1時間47分にわたって行われました。物価