ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）の2人が25日、都内の日本外国特派員協会で会見を行った。大逆転での金メダル獲得。記者からは互いの“強みと弱み”についての質問が飛んだ。三浦は木原について「優しくて真面目」と太鼓判。「（思いを）心に秘めるのではなくて必ず話してくれる」と意思疎通の秘けつを