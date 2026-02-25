印象的な言葉は心の底にずっと残り続けるという経験がある人は少なくないでしょう。えんたーさんの作品『のろいむすび』は、中学生時代のある発言がきっかけで生まれる友情物語。同作はpixivに投稿されると、1600ものいいねがありました。【漫画】『のろいむすび』（全編を読む）中学生の主人公・鷹野は、いきなりクラスメイトの富士宮から「私ね、18歳になったら死のうと思うの。女の人ってね18歳のときが一番キレイなんだって」