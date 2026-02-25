2026年2月25日放送のNHK『クローズアップ現代』は「食べているつもりでも...＜隠れ栄養不足＞にご用心」。最新の調査では、全世代に一定の割合で特定の栄養素が足りない人がいる実態が明らかに。番組では、最新の知見から日常の食事で「栄養不足」を防ぐヒントを徹底解説します。そこで、78歳の料理研究家がシニアの《隠れ栄養失調》予防レシピを伝授する『婦人公論』2025年4月号の記事を再配信します。*****手間ひまかけて一汁三