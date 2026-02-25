2026年2月、静岡県函南町に住む高齢女性が、郵便局の職員や警察官をかたる人物からの電話で、現金約2300万円をだまし取られました。 詐欺の被害に遭ったのは、静岡県函南町に住む80代の女性です。 警察によりますと2月中旬、女性の自宅の固定電話に、郵便局の職員や警察官をかたる人物から、「あなたはマネーロンダリングの事件に関与している疑いがある」「あなたのお金を調査する必要がある」などと電話がありました。