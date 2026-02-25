2025年12月、浜松市中央区でコカインを共同で所持していた疑いで、2026年2月25日に漁師の男が再逮捕され、会社員の男も逮捕されました。 麻薬取締法違反（共同所持）の疑いで再逮捕されたのは、浜松市中央区舞阪町舞阪に住む漁師の男（28）、同容疑で逮捕されたのは浜松市中央区恩地町に住む会社員（28）の男です。 警察の調べによりますと、2人は共謀して2025年12月27日頃、浜松市中央区内でコカイン約0.2グラムを所持した疑い