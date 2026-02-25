経営が悪化している市立室蘭総合病院について、室蘭市は２０２７年度をめどに閉院する方針を固めました。一部機能はほかの病院に統合されますが、地域の医療体制への影響は避けられない状況です。内科や外科などのほか、救急センターも併せ持つ市立室蘭総合病院。長年地域医療の中核を担ってきたこの病院を巡って、２月２５日に新たな動きがありました。（山本記者）「このあとこちらで行われる協議会で、青山市長が市立病院