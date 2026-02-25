26日、薩摩地方は朝から昼過ぎにかけて晴れますが、夕方から雲が増えます。ただし大きな天気の崩れはない見込みです。大隅地方は午前中を中心に晴れますが、午後は雲が広がり、朝と日中の気温差が大きくなるため服装調節が必要です。種子屋久地方は朝は広く晴れ、昼前から雲が増加し、にわか雨の可能性があります。奄美地方は日中に多少日差しがあるものの、全体的に雲が広がりやすい天気となりそうです。25日朝は気温が上がり