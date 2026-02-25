長崎市役所のホームページが、25日午後0時45分頃から閲覧できない状態になっています。 市によりますと、原因は調査中で復旧の見込みは立っていません。 住民票の発行を含め市役所の業務への影響はないということです。 市の電子申請サービスは利用が可能で、市は「公式LINEかサービスのホームページに直接アクセスしてほしい」としています。