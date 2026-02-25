＜HSBC女子世界選手権事前情報◇25日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞古江彩佳が開幕前日のプロアマ大会を欠場した。その理由について、ツアー広報は「体調不良と連絡があった」と説明した。【写真】古江彩佳が投入した新アイアン！先週の「ホンダLPGAタイランド」を24位で終えてシンガポールに移動した古江は、開幕2日前の24日（火）にはコースで練習している姿があった。きょう25日（水）は午後1時からの