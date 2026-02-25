ABEMAは、さくらももこ原作のアニメ『さくらももこ劇場 コジコジ』全101話を、3月2日から無料一挙放送する。【画像】笑顔もかわいい…アニメ版『コジコジ』の1シーン『さくらももこ劇場 コジコジ』は、『ちびまる子ちゃん』で知られるさくらももこさんによる同名漫画が原作。メルヘンの国を舞台に、正体不明の宇宙生命体・コジコジと個性豊かな仲間たちが織りなす、不条理で哲学的、そしてどこか温かみのある物語を描く異色ア