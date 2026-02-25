TBSは25日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、3月開催のワールドベースボールクラシック（WBC）に言及した。今年のWBCは米動画配信大手「Netflix」（ネットフリックス）が独占配信する。放映権が獲得できなかったことで営業に影響はあったかと問われた龍宝正峰社長は「セールスに関してはこのことで大きな影響が出るとは認識していない」と言及。「大きな広告を投下しようと思ったスポンサー各社はいらっしゃると思う