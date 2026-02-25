ロシアによるウクライナへの全面侵攻開始から4年となった24日、多くの難民が暮らすイギリスで戦争終結への祈りが捧げられました。【映像】戦争終結への祈りが捧げられる様子立田祥久リポ「ロンドン中心部の広場を埋め尽くすように多くの人が集まっています。連帯の気持ちを示そうと各地でウクライナの国旗が掲げられています」24日夜、ロンドンのトラファルガー広場ではウクライナ出身者ら数千人が集まり、5年目に突入した戦争