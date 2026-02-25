国会では、きょう、高市総理が衆院選の当選祝いとして自民党議員315人に配ったカタログギフトについて野党が追及しました。高市総理は1人およそ3万円だったと明かした上で、「法令上、問題ない」と強調しています。きょうから参議院でも始まった、高市総理の施政方針演説に対する各党の代表質問。野党が質問したのは、高市総理の「カタログ問題」です。立憲民主党田名部匡代 幹事長「高市総理は衆議院選後に、自民党衆議院