日本卓球協会は25日、世界選手権団体戦（ロンドン・4月28日〜5月10日）の日本代表、男女各5人を発表し、女子は全日本選手権で史上初の4冠を達成した張本美和、男子は全日本のシングルスで2連覇の松島輝空（ともに木下グループ）らが名を連ねた。代表は以下の通り。【男子】張本智和（トヨタ自動車）松島輝、宇田幸矢（協和キリン）戸上隼輔（井村屋グループ）篠塚大登（愛知工大）【女子】張本美、面手凜（岡山・山陽