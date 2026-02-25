京都大前の歩道に並べられたタテカン＝25日午前、京都市左京区京都大入試の2次試験が始まった25日、京都市左京区の吉田キャンパス前の歩道に受験生を励ます風物詩の立て看板（通称タテカン）が並んだ。設置は認められていない場所だが、大学側の規制に対抗するタテカン製作サークルは「守るべき文化だ」と続けている。26日にはタテカン撤去を巡る控訴審判決もあり、注視する。「くるぞ、合格。」「だって浪人生が大学受験の主