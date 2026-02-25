中国政府が、日系企業などに対して軍民両用品の輸出を原則禁止するなどとしたことについて、商社などからなる日本貿易会のトップは、「世界の供給網への挑戦」だと述べました。【映像】安永会長「全世界的なサプライチェーンに対するチャレンジ」日本貿易会・安永竜夫会長「今回の行為は日本に対してでありますけれども、言い換えればこれは、全世界的なサプライチェーンに対するチャレンジになってくると」安永会長は、規制や