TBSは25日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、今月8日に投開票が行われた衆院選報道について言及した。龍宝正峰社長は「急な解散総選挙という流れだったは、今回も速やかにチームを立ち上げ、事前報道に注力することができた」とし、「朝から夜まで同じメッセージを発して、事前報道をしっかりやれたのは、報道のメンバーがよく頑張ってくれた」と総括した。そして「(開票)当日の報道についても独自性も出たと思う。充