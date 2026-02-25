きょうの日経平均株価は史上最高値を大幅に更新し、きのうより1262円高い5万8583円で取引を終えました。午後には政府が示した日銀の人事案をうけて、上げ幅は一時1500円を超えました。【映像】日経平均の値動ききょうの日経平均は取引開始とともに値上がりしました。2月12日以来、およそ2週間ぶりに5万8000円台を回復し、午前中には取引時間中の最高値5万8015円を更新しました。午後には上げ幅が一時1500円を超えるなど上昇