桜島が25日午後およそ1か月ぶりに噴火しました。灰は東の鹿屋市方向へ流れています。 気象台によりますと25日午後2時50分、桜島の南岳山頂火口で噴火が発生し、噴煙は火口から2200メートルまで上がりました。火山灰は東の鹿屋市輝北方向に流れています。 桜島の噴火は先月19日以来です。