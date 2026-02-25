【俳協65周年】紫月杏朱彩・梅澤めぐ・菅叶和・湊みやが夢の共演！デジタル写真集『Fiori』を発売、ボイスドラマ付き限定版も 2月23日（月・祝）、俳協所属の声優、紫月杏朱彩・梅澤めぐ・菅叶和・湊みやの4名によるデジタル写真集『Fiori』が発売される。販売場所は「週プレ グラジャパ！」をはじめとする主要電子書店だ。 【デジタル限定】紫月杏朱彩・梅澤めぐ・菅叶和・湊みや写真集「Fiori」© 野口