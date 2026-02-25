香川労働局が入る合同庁舎／高松市サンポート 香川労働局は24日、丸亀市の医療法人社団「三愛会」と、観音寺市の「日協堂医療器」の2社を、子育てサポート企業「くるみん」に認定しました。 「くるみん」は子育てを手厚くサポートしている企業の証として、厚生労働大臣が認定する制度です。認定されると「くるみんマーク」を商品や広告に表示して取り組みをアピールできます。 三船病院