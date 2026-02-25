日本時間１６時００分に独GfK消費者信頼感調査（3月）、実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 GfK消費者信頼感調査（3月）16:00 予想-22.5前回-24.1（Gfk消費者信頼感) 実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）16:00 予想0.3%前回0.3%（前期比) 予想0.4%前回0.4%（前年比) 予想0.6%前回0.6%（季調前前年比)