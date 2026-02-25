ドル円はトランプ発言で重くなった後、日銀人事で急騰＝東京為替概況 ドル円は午前11時からのトランプ大統領による一般教書演説を受けて売りがやや優勢となった。大統領はコアインフレ率を押し下げたなど低インフレを強調。経済成長の成果をアピールした。ドル円は朝に156.00円近くを付けた後、一般教書演説などを受けて155.35円まで売りが出た。 その後ドル円は156円台へ急騰。日銀人事が公表され、3月