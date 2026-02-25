ＴＢＳは２５日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、８日に投開票が行われた衆院選に言及した。当日は「爆笑問題」の太田光が、同局系の衆院選特番「選挙の日２０２６太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし」にスペシャルキャスターとして出演。高市早苗首相に対して「もし（公約実現が）できなかった場合、高市総理はどういう責任をとるんでしょうか」と厳しい質問を浴びせたことも話題になった