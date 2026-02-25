愛猫の歯みがきについての実態を探るアンケート調査で、 多くの飼い主が愛猫の口腔ケアに苦戦している実態が明らかになった。スペシャリストホームドクター 上池台動物病院グループが実施した調査では、猫の飼い主318名を対象に、日常的な歯みがきの頻度や困りごとを聞いた結果、「月に１〜３回程度」や「ほとんど行っていない」と回答した人の合計が ５４．１％にのぼった と報告された。理想的な猫の歯みがきの頻度は週数回程度