２０２４年に結婚した「純烈」後上翔太（３９）と元ＡＫＢ４８でタレントの横山由依（３３）が、夫婦そろって人気番組に登場することを明かした。その番組とは、３月１日放送のテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜・午後０時５５分）。横山はインスタグラムに「『新婚さんいらっしゃい！』夫婦で出演させていただきます」とつづり、「５５周年を迎えたあたたかい空間の中でＭＣのお二人の優しさに包まれてとても楽し