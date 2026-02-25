25日、東京株式市場で日経平均株価は24日の終値に比べて1262円上昇し、史上最高値となる5万8583円で取引を終えました。前の日のニューヨーク株式市場でハイテク関連株を中心に主要3指数が上昇した流れを受け、東京株式市場でもAIや半導体銘柄を中心に多くの株式が買われました。また、午後になり、政府が日本銀行の新たな審議委員候補として、中央大学名誉教授の浅田統一郎氏と青山学院大学教授の佐藤綾野氏を衆参両院に提示したこ