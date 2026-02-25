国会では25日も、高市総理大臣の施政方針演説への代表質問が行われています。中継です。高市総理が超党派の「国民会議」で議論するとしている消費減税の制度設計をめぐり、国民民主党の玉木代表は「10個の懸念」を高市総理にぶつけました。国民民主党・玉木代表「今から懸念を10個申し上げます。国民会議で検討しましょうと逃げずに、この場で誠実な答弁をお願いしたい。スマートレジが入ったとして、最短でいつ、食料品の消費税は