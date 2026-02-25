サイバー攻撃によるシステム障害の影響で売り上げが減少したアサヒビールは、秋の酒税改正で税率の下がるビールに力を入れ立て直しを図ります。【映像】松山一雄社長「さらに強いアサヒビールになっていきたい」アサヒビール松山一雄社長「サイバー攻撃の障害から戻っていく中で、反転成長の中でさらに強いアサヒビールになっていきたい」アサヒビールは25日、今年の事業方針として10月に酒税改正で税率が下がる「ビール」に集