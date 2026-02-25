ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）の2人が25日、都内の日本外国特派員協会で会見を行った。大逆転での金メダル獲得。ともに日本からの応援、現地での声援に感謝した。自分たちの“強みと弱み”を問われると、木原は「信頼関係が強い。他のペアよりも圧倒的に仲が良い」と胸を張った。一方で“弱点”につ