午前中に取引時間中の最高値をおよそ2週間ぶりに更新した日経平均株価は、午後も値上がりしています。政府が示した日銀の人事案をうけて、上げ幅は一時1500円を超えました。【映像】日経平均株価 上げ幅一時1500円超きょうの日経平均は取引開始とともに値上がりしました。2月12日以来、およそ2週間ぶりに5万8000円台を回復し、取引時間中の最高値を更新しました。その後、午後の取り引きでは上昇が加速して上げ幅が一時1500