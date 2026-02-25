2月26日（木）の『徹子の部屋』に、岡田美里が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！山梨に移住し、母の介護生活を送っていたという岡田。これまでは波乱の人生だったが、一昨年、母は92歳で亡くなり、現在は東京で再々婚した夫と暮らしている。中学生の頃に父のＥ･Ｈ･エリックさんと母が離婚。母は家を出て離れて暮らしていたこともあり、介護を始めた当初は葛藤の日々を送っていたという。最期は母娘で互いに折り