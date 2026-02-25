2月25日、B1東地区のレバンガ北海道は、ドワイト・ラモスが『FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選 Window2』の男子フィリピン代表に選出されたことを発表した。 現在27歳のラモスは193センチ95キロのシューティングガード兼スモールフォワード。2021－22シーズンに富山グラウジーズでBリーグデビューし、その翌シーズンに北海