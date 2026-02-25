東鉄工業がこの日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１６５０億円から１６６０億円（前期比３．７％増）へ、営業利益を１６０億円から１８８億円（同２１．１％増）へ、純利益を１２０億円から１３４億円（同１５．９％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を７０円から８０円へ引き上げ年間配当予想を１５０円（前期１３５円）とした。 豊富な手持ち工事の順調な進捗に加えて、採算性を重視