○経済統計・イベントなど ０９：３０豪・民間設備投資 １４：００日・景気動向指数（改定値） １９：００ユーロ・経済信頼感 １９：００ユーロ・消費者信頼感（確定値） ２２：３０米・新規失業保険申請件数 ２２：３０米・失業保険継続受給者数 ※米・７年物国債入札 出所：MINKABU PRESS